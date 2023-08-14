Али Асадов выразил соболезнования главе Дагестана
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов во вторник, 15 августа, направил соболезнования главе Республики Дагестан РФ Сергею Меликову в связи со взрывом на автозаправочной станции в Махачкале, повлекшим многочисленные человеческие жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.
Али Асадов выразил глубокие соболезнования главе Дагестана, родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим.
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