Али Асадов выразил соболезнования главе Дагестана

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов во вторник, 15 августа, направил соболезнования главе Республики Дагестан РФ Сергею Меликову в связи со взрывом на автозаправочной станции в Махачкале, повлекшим многочисленные человеческие жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Али Асадов выразил глубокие соболезнования главе Дагестана, родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим.