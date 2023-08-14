AQTA вносит ясность...

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) внесло ясность в информацию, распространенную на некоторых сайтах и в соцсетях в связи с приостановлением деятельности ООО «Volt Азербайджан».

В официальном сообщении агентства, распространенном накануне, говорится, что данное решение касается конкретных направлений, связанных с обнаруженными при доставке (транспортировке) продуктов питания недостатками.

В ведомстве отмечают, что ограничение распространяется на такие направления, как несоблюдение горячей и холодной цепей при доставке пищевых продуктов потребителям, конкретно выявленное при проверке, нарушение температурного режима продуктов и правил товарного соседства, несоблюдение дезинфекционных работ в транспортных средствах, осуществляемых с не соответствующими требованиям термосумками, непрохождение лицами, участвующими в доставке пищевых продуктов, медицинского освидетельствования.

Агентство заявляет, что в целом требования законодательства должны соблюдаться на всех этапах пищевой цепочки. Так, нарушение требований любого законодательства, касающихся перевозки, хранения пищевых продуктов, особенно в жаркие летние месяцы, может привести к серьезным осложнениям для здоровья человека. Работа в данном направлении продолжится, указали в агентстве.