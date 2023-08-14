Шойгу: «СВО» в Украине стала испытанием для российской армии

Военная операция в Украине стала серьезным испытанием для российской армии, в том числе из-за необходимости скрупулезно изучать особенности применяемого ВСУ вооружения. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Для армии России специальная военная операция стала серьезным испытанием. В кратчайшие сроки приходится решать сложные организационные, технические и оперативные задачи, налаживать скрупулезное изучение тактики противника, особенностей применяемых им вооружений и системы управления войсками», — сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, результаты этой работы используются для модернизации и наращивания боевого потенциала российской армии.

Вместе с тем Шойгу сообщил, что западное вооружение и передовые методы планирования НАТО, способы управления войсками и их подготовки не в состоянии обеспечить превосходство Украины на поле боя.

Сравнивая оружие НАТО и России, министр обороны РФ добавил, что «западная техника уступает даже советской».