Центробанк России резко повысил ключевую ставку. Но рубль все равно падает

Банк России на внеочередном заседании увеличил ключевую ставку с 8,5% сразу до 12%. Такое решение, объявил регулятор, принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».

После того как ЦБ решил поднять ключевую ставку, биржевые курсы доллара и евро к рублю снизились. По состоянию на 10:40 мск доллар на Московской бирже торговался по 95,89 рубля (на 1,76 рубля меньше уровня закрытия предыдущих торгов), евро — по 104,78 рубля (-2,27 рубля).

Но спустя некоторое время рубль снова стал снижаться. В 12:09 по бакинскому времени доллар на Мосбирже уже стоил 99 рублей, евро - больше 108 рублей.