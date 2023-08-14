В России за «дискредитацию армии» наказан полковник

Тверской суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Он был признан виновным в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, сообщают российские СМИ.

Поводом для административного дела стали три поста, размещенные в группе имени Владимира Квачкова в соцсети «Одноклассники» весной 2023 года. В них критиковали войну в Украине, действия не только руководства ВС РФ, но и первых лиц государства.

Сам Квачков обвинения и причастность к группе в соцсети «Одноклассники» отрицает. Полковник утверждает, что не имеет страниц ни в одной из соцсетей, а всю общественную деятельность ведет лишь на официальных сайтах двух организаций, в которых состоит.

Квачков пояснил, что не признает вину. «Упрекать меня, русского офицера, в том, что я дискредитирую вооруженные силы, это оскорбительно и унизительно для меня. Считаю это заявление клеветническим и фальшивым», — сказал он, отметив, что подавал руководству страны официальные предложения о ходе ведения СВО от имени общественных организаций.

Сообщается, что последнее административное наказание – не первый случай, когда Квачков испытывает трудности с соблюдением российского законодательства. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил Владимира Квачкова к 13 годам колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. 18 июля 2013 года Верховный суд снизил наказание с 13 до 8 лет.

В марте 2016 года в отношении Владимира Квачкова было возбуждено еще одно уголовное дело — за публичные призывы к терроризму. Поводом для него стала видеозапись, которую полковник сделал, находясь в заключении в мордовской исправительной колонии №5. 18 августа 2017 года он получил еще полтора года колонии. 28 декабря 2017 года Верховный суд оставил приговор в силе.