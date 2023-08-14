Американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете пишет о продвижении армии России под Купянском.

«На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 августа, видно, что российские войска продвинулись в районе Орлянки и Николаевки», - говорится в сообщении ISW.

В российском командовании заявили, что захватили несколько украинских позиций и наблюдательных пунктов вблизи Ольшана. Российские блогеры утверждают, что захвачен рубеж от Синковки до Петропавловки, и войска РФ оказались в 7 километрах от Купянска, однако «визуального подтверждения этих утверждений ISW не наблюдал».

Поступают сообщения о контратаках ВСУ на этом направлении.