Прогноз погоды от синоптиков
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, ночью и утром возможен слабый туман. Будет дуть юго-восточный ветер.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 23-26°, днем 35-39° тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем 40-50%.
В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. На некоторых территориях Большого Кавказа возможны дожди, грозы и град.
Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем 36-41° тепла, в горах ночью 16-21°, днем 26-31° тепла.