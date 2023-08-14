В Ливии возобновилось насилие

Столкновения между вооруженными формированиями вспыхнули в пригороде ливийской столицы Триполи. Стрельба и взрывы слышны в южных пригородах Триполи, в том числе в Айн-Заре, сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что столкновения произошли между 444-й бригадой, которая подчиняется Правительству национального единства (ПНЕ) Ливии, и «Силами сдерживания» (RADA).

Согласно турецким СМИ, на фоне возобновившегося насилия в стране Университет Триполи приостановил свою деятельность.

С другой стороны, сообщается, что в результате напряженности в столице несколько авиакомпаний переместили свои самолеты из международного аэропорта Митига, расположенного в 8 км к востоку от центра города Триполи, в аэропорт Мисураты на северо-западе Ливии в качестве меры предосторожности.

Как пишут ливийские СМИ, ранее в понедельник RADA задержали командующего 444-й бригадой Махмуда Хамзу в аэропорту Митига в Триполи.

В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После падения бессменного лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.