В Азербайджане вырос спрос на доллар
Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник продал банкам $54,1 млн.
10 августа банки приобрели $32,5 млн.
Согласно данным ЦБА, спрос на аукционе вырос по сравнению с предыдущим аукционом на 21,6 миллиона долларов.
«Спрос со стороны банков во вторник составил $54,1 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/$1», - сообщили в ЦБА.
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