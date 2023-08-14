В Беларуси заговорили об «очевидности» столкновения с НАТО

Запад активно инвестирует в оружие, готовясь к непосредственному военному столкновению. Тем самым возможность прямого военного столкновения с НАТО становится весьма очевидной. Как сообщает ТАСС, с такими оценками выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

«На Западе идут интенсивные военные приготовления, в это вкладываются огромные деньги. Надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружие и раздутую армию просто так никто не будет, — сказал он. — Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной».

По словам Хренина, сегодня «все маски сброшены», истинные планы Запада уже звучат из уст должностных лиц высокого ранга.

Министр отметил, что единственным фактором, который сдерживает властные структуры стран Запад от развязывания крупномасштабной войны, — это угроза ядерного ответа на их действия.

«Не случайно Республика Беларусь рассматривает возвращение тактического ядерного оружия на свою территорию как действенный фактор стратегического сдерживания», — подчеркнул он.