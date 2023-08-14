На захваченной РФ части Запорожской области Украины отряды «кадыровцев» устроили бой с отрядами дагестанцев, в результате чего погибли десятки военных с обеих сторон. Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ на Facebook.

Инцидент произошел в населенном пункте Михайловка, куда приехали российские пропагандисты снимать ролик с участием высокопоставленного командира «кадыровцев». В процессе съемок начался словесный спор между «кадыровцами» и дагестанцами, который вскоре перерос в бой.

«В ходе столкновения одному из оккупантов были нанесены ранения, несовместимые с жизнью, что привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия», — утверждает Генштаб Украины.

С обеих сторон погибли более 20 человек, еще 40 бойцов ранены. Для командира части происшествие закончилось наказанием в виде отправки на передовую.