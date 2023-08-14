Факты вопиющей коррупции в семье американского президента Джо Байдена стали предметом всеобщих разговоров, которые подавляются Белым домом. Как передают российские СМИ, об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время выступления на XI Московской конференции по международной безопасности.

По словам директора СВР, «новые сведения о том, что какой-нибудь американский законодатель или чиновник попался на использовании служебных полномочий в целях личного обогащения», появляются «практически постоянно».

Нарышкин утверждает, что все больше данных появляется об использовании служебных полномочий в целях личного обогащения со стороны американских чиновников.

«А факты вопиющей коррупции в семье самого президента Соединенных Штатов стали притчей во языцех», — прокомментировал глава СВР.

Нарышкин обратил внимание на то, что Вашингтон подавляет любые расследования, инициированные в отношении семейства Байдена. Компетентные органы неоднократно начинали вести разбирательства, однако превращались Белым домом в «пшик», отметил глава СВР.