Во встрече со студентами, окончившими учебный год в Университете Джорджа Вашингтона и вернувшимися на родину, приняли участие профессорско-преподавательский состав Университета АDА и сотрудники «Азерэнержи». Студенты поделились полученными там знаниями и навыками с ОАО «Азерэнержи».

Студенты совместного факультета электротехники и электроэнергетики Университета АDA и Университета Джорджа Вашингтона (США) встретились с президентом ООО «Азерэнержи» Бабой Рзаевым.

«Сотрудничество с Университетом АДА создает условия для более тщательного анализа международного опыта в области электротехники и энергетики и его применения в Азербайджане», — добавил он.

Баба Рзаев поздравил их и подробно проинформировал о деятельности и инициативах ОАО «Азерэнержи».

Баба Рзаев, который поделился со студентами профессиональными карьерными советами, также высказал экспертное мнение по кандидатским диссертациям, которые студенты будут защищать по темам, охватывающим современные тенденции в электроэнергетике.

Отметим, что в 2019 году между Университетом АDА и ОАО «Азерэнержи» был подписан меморандум о взаимопонимании. В рамках документа планируется на высоком уровне организовать подготовку кадров.