Шойгу пригрозил использовать в Украине кассетные боеприпасы

Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе военных действий в Украине, однако это решение может быть пересмотрено, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«У нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

Кассетные боеприпасы в ходе боевых действий в Украине, как заявляли правозащитники Human Right Watch, применяли и российские военные, и украинские.

В июле США поставили Украине кассетные боеприпасы, украинские войска начали их применять.