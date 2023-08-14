Россияне продолжают скупать недвижимость в Турции

Россияне приобрели в июле в Турции 772 квартиры, вновь став лидерами по приобретению в стране недвижимости. Всего за прошлый месяц в Турции иностранцы приобрели 2 801 объект недвижимости, сообщил Национальный институт статистики.

По данным ведомства, в июле в Турции было продано 109 540 единиц жилья, это на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Наибольшей популярностью у иностранцев традиционно считается Анталья, здесь было приобретено 996 единиц недвижимости. За ней следуют Стамбул (832) и Мерсин (263).

На втором месте после России по приобретению жилья в Турции в июле были граждане Ирана (272 квартиры), на третьем - Ирака (204), следует из данных института статистики.