Президент Ильхам Алиев ознакомился с производственным процессом. Главу государства проинформировали о том, что на заводе в широком ассортименте будут производиться жизненно важные и необходимые внутривенные лекарственные растворы различных наименований (растворы натрия хлорида 0,9 процента; Рингера; Рингера лактат; глюкозы и др.) в различных объемах (100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл). Годовая производственная мощность предприятия составляет 20 млн литров. Было отмечено, что ежегодная потребность Азербайджана в этих препаратах составляет около 15 млн литров. Таким образом, помимо удовлетворения потребностей местного рынка, продукцию, производимую на предприятии, предусмотрено также экспортировать в Россию, Грузию и страны Центральной Азии.

На фармацевтическом заводе Diamed создано 100 рабочих мест. Проект предприятия разработан швейцарской компанией в соответствии с передовой производственной практикой (GMP), а производственная линия – с Европейской фармакопеей. Производственное оборудование завода, оснащенного высокими технологиями и полностью закрытой системой, было закуплено в таких странах, как Италия, США, Германия, Израиль. В современной лаборатории завода производимая продукция регулярно проверяется на соответствие требованиям Европейской фармакопеи.