В Британии задержали болгар: шпионили в пользу России

Подсудимые были первоначально арестованы в феврале по подозрению работы на российские спецслужбы. Их обвиняют в использовании поддельных документов. Утверждается, что у них были документы, удостоверяющие личность, и они имели «неправомерное намерение» использовать их. Среди документов были удостоверения личности, паспорта и другие документы, выданные несколькими странами, включая Великобританию, Болгарию, Францию, Италию, Испанию, Хорватию, Словению, Грецию и Чехию.

Сообщается, что все трое прожили в Великобритании несколько лет и занимали разные должности. Имена трех арестованных: Орлин Руссев, Бизер Джамбазов и Катрин Иванова. СМИ пишут, что трио проживало в Британии несколько лет, а Руссев даже имел бизнес в России.