Мэр Стамбула хочет переизбраться

Действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил о готовности баллотироваться на новый срок на предстоящих в марте 2024 года выборах главы турецкого мегаполиса.

"Призываю всех наших граждан выступить единым фронтом, чтобы вернуть демократию и стать истинными хозяевами нашего города. Так же, как и в 2019 году, я выхожу в путь, чтобы служить Стамбулу и его 16 млн жителям", - сказал он.

Отвечая на вопрос, означает ли его заявление выдвижение кандидатуры на пост мэра, Имамоглу сказал: "Я не говорил, что являюсь кандидатом (в мэры), я сказал, что выхожу в путь".

Решение о выдвижении кандидата в мэры Стамбула должно быть принято руководством оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которую представляет 52-летний политик.