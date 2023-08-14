Юлия Медведева, специально для haqqin.az 14:46

Сегодня, 15 августа, исполняется два года со дня прихода к власти в Афганистане движения «Талибан». Талибы, заставившие американцев уйти из Афганистана два года назад, 15 августа 2021-го, вопреки всем пессимистическим прогнозам, продолжают оставаться у власти и серьезных угроз для себя внутри страны не видят. США стали третьей мировой державой после Британии и СССР, которая в новые времена вынуждена была отступить перед категорическим нежеланием афганцев подчиняться чужестранцам и перенимать их нормы поведения, а также общественно-политические институты.

И, по моему мнению, это главный урок, который мир должен извлечь из почти полувекового иностранного военного присутствия в Афганистане: не растет здесь демократия, не прививается здесь социализм, почва, видимо, слишком уж неблагоприятная. А вот национально-освободительное движение против всех этих «-измов», чем, собственно, всегда и был «Талибан», пользуется здесь массовой поддержкой. После ухода СССР из Афганистана в стране еще долго продолжалась гражданская война, которую вели между собой моджахеды, сошедшиеся в кровавой схватке за власть. Именно талибам удалось ее прекратить, что принесло им признательность большинства афганцев. И пусть прекратили они ее немалой кровью, но не надо забывать, что это Афганистан, здесь большая кровь в вину победителям никогда не ставилась. С какой стороны ни посмотри, установленный тогда режим талибов выглядел откровенно диковато, а его лидеры, бородатые, фанатичные и неопрятные – и того хуже, особенно по сравнению с теми, к кому уже привык мир, относительно цивилизованными Масудом, Раббани и Хекматиаром. Но они быстро учились - и хотя к 2001 году их признавали всего три государства, Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, постепенно от их категорического неприятия те же США не оставляли попыток установить хорошие отношения с лидерами «Талибана», направляя в Кабул одного за другим высокопоставленных представителей Госдепартамента. Но все это происходило слишком медленно и, чтобы ускорить процесс, талибы совершили роковую ошибку – приютили у себя Усаму бен Ладена. И тут же были занесены в состав «оси зла», дав американцам формальный повод для вторжения в страну.

Падение талибов произошло практически молниеносно. Поскольку тогда, на первом этапе своего пребывания у власти, они казались полностью беспомощными в государственном управлении, и афганцы это сразу заметили. А потому просто отказали им в поддержке. И неизвестно, как развивались бы события дальше – но западная коалиция увлеклась и, пребывая в состоянии эйфории от победы, замахнулась на новый проект, а точнее, наступила на старые грабли: решила коренным образом изменить общественный и жизненный уклад Афганистана, приступив там к строительству «демократии». И после этого «Талибан» родился вновь, в издании 2.0, серьезно пересмотрев свои подходы к государственному строительству, к вопросам управления, к тактике, к пропаганде, что и принесло ему победу, поскольку он вновь получил поддержку большинства афганцев. Населению страны было важнее изгнать очередных чужеземцев и прислуживающих им насквозь коррумпированных местных политиков, вновь стать хозяевами собственной страны, чем привыкать голосовать на выборах и следовать западному образу жизни.

Это и стало залогом победы «Талибана 2.0», который вернул большинству афганцев привычный им порядок вещей согласно только ими понимаемым законам шариата. Талибы подавили сопротивление оппозиции, проредили ряды «ИГ-Вилаяти Хорасан», преодолели гуманитарный кризис зимы 2021-2022. А главное – они доказали всему миру, что больше никому не угрожают. За прошедшие два года за пределами Афганистана не было зафиксировано ни одного теракта, к которому имели бы отношение талибы. Террористический статус «Талибан» давно стал уже анахронизмом, но остается средством манипуляций и давления на него со стороны мировых центров силы. А еще и предметом риторических упражнений в нынешней геополитической схватке этих центров между собой.