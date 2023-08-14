Народ, который победил все империи статья юбилейная

Юлия Медведева, специально для haqqin.az

Сегодня, 15 августа, исполняется два года со дня прихода к власти в Афганистане движения «Талибан». Талибы, заставившие американцев уйти из Афганистана два года назад, 15 августа 2021-го, вопреки всем пессимистическим прогнозам, продолжают оставаться у власти и серьезных угроз для себя внутри страны не видят.

США стали третьей мировой державой после Британии и СССР, которая в новые времена вынуждена была отступить перед категорическим нежеланием афганцев подчиняться чужестранцам и перенимать их нормы поведения, а также общественно-политические институты.

Вопреки всем пессимистическим прогнозам, талибы продолжают оставаться у власти и серьезных угроз для себя внутри страны не видят

И, по моему мнению, это главный урок, который мир должен извлечь из почти полувекового иностранного военного присутствия в Афганистане: не растет здесь демократия, не прививается здесь социализм, почва, видимо, слишком уж неблагоприятная. А вот национально-освободительное движение против всех этих «-измов», чем, собственно, всегда и был «Талибан», пользуется здесь массовой поддержкой.

После ухода СССР из Афганистана в стране еще долго продолжалась гражданская война, которую вели между собой моджахеды, сошедшиеся в кровавой схватке за власть. Именно талибам удалось ее прекратить, что принесло им признательность большинства афганцев. И пусть прекратили они ее немалой кровью, но не надо забывать, что это Афганистан, здесь большая кровь в вину победителям никогда не ставилась.

С какой стороны ни посмотри, установленный тогда режим талибов выглядел откровенно диковато, а его лидеры, бородатые, фанатичные и неопрятные – и того хуже, особенно по сравнению с теми, к кому уже привык мир, относительно цивилизованными Масудом, Раббани и Хекматиаром. Но они быстро учились - и хотя к 2001 году их признавали всего три государства, Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, постепенно от их категорического неприятия те же США не оставляли попыток установить хорошие отношения с лидерами «Талибана», направляя в Кабул одного за другим высокопоставленных представителей Госдепартамента.

Но все это происходило слишком медленно и, чтобы ускорить процесс, талибы совершили роковую ошибку – приютили у себя Усаму бен Ладена. И тут же были занесены в состав «оси зла», дав американцам формальный повод для вторжения в страну.

После ухода СССР из Афганистана еще долго продолжалась гражданская война. Именно талибам удалось ее прекратить, что принесло им признательность большинства афганцев

Падение талибов произошло практически молниеносно. Поскольку тогда, на первом этапе своего пребывания у власти, они казались полностью беспомощными в государственном управлении, и афганцы это сразу заметили. А потому просто отказали им в поддержке.

И неизвестно, как развивались бы события дальше – но западная коалиция увлеклась и, пребывая в состоянии эйфории от победы, замахнулась на новый проект, а точнее, наступила на старые грабли: решила коренным образом изменить общественный и жизненный уклад Афганистана, приступив там к строительству «демократии».

И после этого «Талибан» родился вновь, в издании 2.0, серьезно пересмотрев свои подходы к государственному строительству, к вопросам управления, к тактике, к пропаганде, что и принесло ему победу, поскольку он вновь получил поддержку большинства афганцев. Населению страны было важнее изгнать очередных чужеземцев и прислуживающих им насквозь коррумпированных местных политиков, вновь стать хозяевами собственной страны, чем привыкать голосовать на выборах и следовать западному образу жизни.

Пришедшие в первый раз к власти в 2001 году талибы совершили роковую ошибку – приютили у себя Усаму бен Ладена. И тут же были занесены в состав «оси зла», дав американцам формальный повод для вторжения в страну

Это и стало залогом победы «Талибана 2.0», который вернул большинству афганцев привычный им порядок вещей согласно только ими понимаемым законам шариата. Талибы подавили сопротивление оппозиции, проредили ряды «ИГ-Вилаяти Хорасан», преодолели гуманитарный кризис зимы 2021-2022. А главное – они доказали всему миру, что больше никому не угрожают. За прошедшие два года за пределами Афганистана не было зафиксировано ни одного теракта, к которому имели бы отношение талибы.

Террористический статус «Талибан» давно стал уже анахронизмом, но остается средством манипуляций и давления на него со стороны мировых центров силы. А еще и предметом риторических упражнений в нынешней геополитической схватке этих центров между собой.

Абдул Гани Барадар, зампредседателя временного правительства «Талибан», посетил Турцию, где призвал турецкие компании увеличить инвестиции в афганскую экономику

Сегодня, после 24 февраля 2022 года, внимание мира к Афганистану отошло на второй план. Но активы Кабула в размере 7 миллиардов долларов по-прежнему заморожены, по-прежнему звучат ультиматумы к талибам: проведите реформы, создайте инклюзивное правительство – чего «Талибан» делать не собирается.

Они просто продолжают уверенно управлять страной, которая их поддержала, и если и пойдут на реформы, то очень нескоро. Языком силы говорить с ними бесполезно – нужно принимать их как данность и выстраивать с ними отношения на новых принципах…

А на днях Абдул Гани Барадар, занимающий должность заместителя председателя временного правительства «Талибан» в Афганистане, посетил вместе с делегацией Турцию, где встретился с главой МИД Хаканом Фиданом. Политик призвал турецкие компании увеличить инвестиции в афганскую экономику, и это хороший знак, как и прошедший недавно казахстанско-афганский экономический форум. Ведь экономика и торговля – надежный инструмент предотвращения войны и нестабильности в Афганистане.