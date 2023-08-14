Россияне готовят провокацию на Курской АЭС

Российские войска готовят провокацию на Курской атомной электростанции и разработали план эвакуации населения на случай радиоактивного загрязнения, говорится в заявлении Центра национального сопротивления (ЦНС) ВС Украины.

По данным подполья, в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям была поставлена задача создать транспортный реестр.

В общей сложности эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек при том, что население области более 1 млн человек, а самого Курска - 435 тысяч.

Как отметили в ЦНС, речь идет о 5% населения областей, что свидетельствует об "избранности" попавших в список.