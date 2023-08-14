Польша купила Bayraktar
Польша приобрела у Швеции самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, сообщил агентству PAP пресс-секретарь польского Агентства вооружений Гжегож Поляк.
«Агентство заказало самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW исходя из потребностей Вооруженных сил в области радиоэлектронной разведки нижних слоев атмосферы», - сказал Поляк.
Он добавил, что дополнительно «приобретены, среди прочего, дроны Bayraktar TB2, также планируется в ближайшее время подписание контракта на поставку аэростатов, которые значительно увеличат возможности Вооруженных сил и расширят зону радиолокационной разведки».