Фонд Сороса сворачивает свои проекты в Европе

Фонд Сороса планирует закрыть большую часть своих проектов в Евросоюзе и переключиться на работу в других странах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо организации.

«Это изменение не является отражением прошлой работы и большого вклада сотрудников за эти годы, а скорее дальновидным решением, основанным на будущих возможностях оказать значительное влияние», - говорится в сообщении.

В то же время источник Reuters в фонде говорит, что группа продолжит поддерживать свои гражданские инициативы по всей Европе.

«Открытое общество» Сороса активно финансирует различные проекты в Украине, Молдове, Кыргызстане и на Западных Балканах.