В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение

В Шуше обнаружено массовое захоронение, в настоящее время там находятся сотрудники Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и соответствующих структур.

В результате раскопок, проведенных 1-15 августа, на территории Шушинской тюрьмы обнаружены останки предположительно 17 человек.

Отметим, что ранее в июне в городе Шуша на территории тюрьмы также было обнаружено массовое захоронение.

До сих пор массовые захоронения были обнаружены в селе Сарыджалы Агдамского района, селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, а также в Кельбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.