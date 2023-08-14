В Азербайджане установят предел цен на лекарства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в закон «О лекарственных средствах». Изменения подразумевают установку верхнего предела оптовых и розничных цен на лекарственные средства до следующего месяца.
Согласно указу, Тарифный (ценовой) совет должен в месячный срок утвердить тарифы на услуги упрощенной экспертизы лекарственных средств, предусмотренных законом «О лекарственных средствах», в том числе верхний предел оптовых и розничных цен на лекарственные средства, и проинформировать об этом президента Азербайджана.