Заявление Минобороны Азербайджана

Информация армянских СМИ о том, что 15 августа около 12:20 азербайджанские подразделения якобы открыли огонь в направлении наблюдателей ЕС и их автомобиля в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, не соответствует действительности и является очередной дезинформацией, заявили в Минобороны Азербайджана.

«Сообщаем, что азербайджанской стороне заранее предоставляется время пребывания наблюдателей Европейского союза в Армении в направлении условной границы, маршрут их передвижения, координаты на территории, а также марка и номерные знаки автомобилей. Подразделения азербайджанской армии информированы о поездках миссии.

Поэтому гипотетический инцидент, о котором заявляет Минобороны Армении, невозможен ни теоретически, ни практически», - подчеркнули в ведомстве.