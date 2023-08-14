Гражданин Армении заплатил $23 тысячи, чтобы не служить в армии
Сотрудника Министерства обороны Армении обвинили в получении взятки в $23 000, говорится в сообщении Антикоррупционного комитета Армении.
Согласно обвинению, начальник призывного отдела Сюникской области С.Д. получил взятку от отца призывника за признание его сына негодным к призыву в армию.
Сотрудник Минобороны и отец призывника задержаны на основе статей 436 и 437 УК Армении, по которым получение взятки наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет, а дача — от трех до семи лет.