Nar предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp

Nar предоставляет выгодные роуминговые пакеты для своих клиентов, которые проводят летние каникулы за границей, обеспечивая бесперебойную связь для абонентов в любом месте. Для того чтобы воспользоваться одним из 4 роуминг пакетов, отвечающих различным потребностям по доступной цене, достаточно заказать пакет перед началом путешествия. Вы можете легко заказать нужный пакет роуминга для страны назначения в разделе Услуги > Пакеты > "Роуминг" приложения Nar+.

Пакет "Roaming 9" от Nar предлагает абонентам 500 МБ интернета, пакет "Roaming 15" - 500 МБ интернета и 50 минут голосовых звонков, пакет "Roaming 18" - 1 ГБ интернета, а пакет "Roaming 28" - 1 ГБ интернета и 100 минут голосовых звонков. Важно отметить, что в пакетах "Roaming 18" и "Roaming 28" использование сообщений в WhatsApp абсолютно бесплатно, то есть этот трафик не будет вычитаться с вашего интернет-пакета.

Проверка баланса внутри заказанного пакета также очень проста - достаточно набрать *777#20#YES. Срок действия пакетов "Roaming 9" и "Roaming 15" составляет 5 дней, а пакетов "Roaming 18" и "Roaming 28" - 15 дней. Полную информацию о роуминговых услугах можно найти на странице nar.az/abroad.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.