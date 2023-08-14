В Евросоюзе подтвердили заявление Баку: армяне лгут
Миссия ЕС в Армении (EUMA) не подвергалась обстрелу со стороны азербайджанских войск, о чем утверждала армянская сторона. Об этом сообщается на странице EUMA в соцсети X (ранее Twitter).
На заявлении пресс-секретаря Министерства обороны Армении Арама Торосяна в соцсети X, который обвинил Баку в применении оружия, европейцы написали FALSE («Ложь»).
«Мы патрулируем приграничные районы и сообщаем в Брюссель о военных событиях, включая инциденты со стрельбой в нашей зоне ответственности», - отмечается в сообщении.
Ранее во вторник Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянских СМИ о том, что 15 августа около 12:20 азербайджанские подразделения якобы открыли огонь в направлении наблюдателей ЕС и их автомобиля в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района.