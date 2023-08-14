В Евросоюзе подтвердили заявление Баку: армяне лгут

Миссия ЕС в Армении (EUMA) не подвергалась обстрелу со стороны азербайджанских войск, о чем утверждала армянская сторона. Об этом сообщается на странице EUMA в соцсети X (ранее Twitter).

На заявлении пресс-секретаря Министерства обороны Армении Арама Торосяна в соцсети X, который обвинил Баку в применении оружия, европейцы написали FALSE («Ложь»).

«Мы патрулируем приграничные районы и сообщаем в Брюссель о военных событиях, включая инциденты со стрельбой в нашей зоне ответственности», - отмечается в сообщении.