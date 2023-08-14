США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии. Anadolu сообщает, что накануне колонна примерно из 50 транспортных средств под охраной БМП М2 Bradley и пулеметных установок направилась к военным объектам США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которую контролируют боевики террористической PKK/YPG.

Местные источники заявили агентству, что конвой въехал в район Хасеке через КПП «Эль-Валид» на границе Ирака и Сирии. Военные уже достигли американских опорных пунктов в районе газовых месторождений Конико и Аль-Омер. В состав колонны вошла бронетехника, грузовики с боеприпасами и бензовозы.

Военное присутствие США сохраняется на сегодняшний день в трех провинциях Сирии: Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, куда Пентагон регулярно перебрасывает подкрепление.