Баку вызвал временного поверенного в делах Испании

Временный поверенный в делах Испании Патрисия Серрано Санчес вызвана в МИД Азербайджана.

Напомним, что посольство Испании в России объявило об оказании «помощи» армянским сепаратистам в Карабахе. Более того, в публикации ведомство использовало так называемый «флаг» карабахских сепаратистов. Пост затем был удален.

На встрече было подчеркнуто, что публикация испанского министерства, пропагандирующая незаконный сепаратистский режим, установленный Арменией на суверенной территории Азербайджана, неприемлема, и что этот шаг со стороны Испании, которая борется с сепаратизмом на своей территории, непонятен.

Было отмечено, что данный неконструктивный подход не соответствует духу азербайджано-испанских отношений и решительно осуждается Азербайджаном.