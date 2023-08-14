Хикмет Гаджиев: Избирательный подход к сепаратизму недопустим

Армения вместе с представителями сепаратистского режима в Карабах е начала очередную международную кампанию по срыву мирных переговоров, говорится в статье помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева «Хочет ли Армения подорвать мир на Южном Кавказе?», опубликованной в издании The National Interest.

Гаджиев подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет любой страны неприкосновенны, а избирательный подход к сепаратизму неприемлем.

Помощник главы азербайджанского государства отметил, что устные заявления руководства Армении о поддержке территориальной целостности Азербайджана должны быть оформлены в рамках мирного договора, а Ереван при этом должен окончательно отказаться от территориальных претензий к Баку и полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана. «Другого пути нет», - сказал он.

«Азербайджан сделал первые шаги, чтобы наметить путь к достижению мира. Мяч сейчас на стороне Армении с ее политическим руководством», - заключил Гаджиев.