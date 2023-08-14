Украина усиливает позиции на фронте

Вооруженные силы Украины укрепили огневые позиции и перебросили резервы на лиманско-купянское направление к востоку от Харькова, сообщил заместитель командующего восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский лично выезжал на передовые позиции на этом направлении и «отдал прямой, строгий и четкий приказ построить многоуровневую оборону». «Было сделано все, чтобы противник не мог продвинуться вперед», — сказал Череватый.

Российские войска ведут наступление в районе Лимана и Купянска, местами им удалось продвинуться на несколько километров, но прорвать украинскую оборону не удается.