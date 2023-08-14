Шойгу назвал «одну из главных задач» войны в Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал освобождение российских военнослужащих из плена одной из приоритетных задач «спецоперации» в Украине.

По словам российского министра, работа по вызволению попавших в плен бойцов будет сложной и деликатной, поскольку украинская сторона плохо идет на переговоры в этом вопросе.

Россия и Украина периодически проводят обмены военнопленными, последний раз о таком обмене сообщалось 7 августа — тогда вернулись домой 22 украинских военнослужащих, российская сторона число возвращенных из плена солдат не называла.