Обстрел Украины: погибли работники шведского завода

В результате ракетной атаки РФ по Украине 15 августа погибли трое работников шведского завода по производству подшипников SKF в Луцке. Об этом заявил представитель SKF Карл Бьернстам, сообщает Reuters.

По словам представителя компании, во время атаки на Луцк «пострадал завод» SKF.

«С грустью подтверждаем, что трое наших коллег погибли», – добавил Бьернстам.

Он также отметил, что компания изучит последствия нападения и повреждения завода, но добавил, что в первую очередь она сосредотачивается на своих сотрудниках и их безопасности.

Согласно последнему финансовому отчету компании, крупнейший в мире производитель промышленных подшипников имеет около 1100 сотрудников в Украине, большинство из которых работает на заводе в Луцке.

Под утро 15 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине – ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.