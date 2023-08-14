В НАТО предложили вариант вступления Украины в альянс

Украина может получить членство в НАТО в обмен на передачу части своей территории России. Это может быть частью окончания войны в Украине. Как передает норвежская газета VG , об этом сообщил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — заявил Йенсен.

Йенсен подчеркнул, что на сегодняшний день есть значительные подвижки в вопросе членства Украины в НАТО.