Моди предрек «индийское тысячелетие»

Индия становится «голосом глобального Юга» в эпоху трансформации, сравнимой со временем «после Второй мировой войны». Как передает Associated Press, об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди во время обращения к нации на праздновании Дня независимости.

Моди пообещал согражданам, что за время его пребывания у власти «в следующие пять лет» Индия станет третьей крупнейшей экономикой мира. Поскольку борьба с бедностью и рост благосостояния индийцев будут продолжаться. Премьер-министр заявил, что его правительство вывело из бедности более 130 миллионов человек, и что растущее процветание Индии открывает возможности для всего мира.

«Индия становится голосом глобального Юга, ее процветание становится возможностью для всего мира. Мы несем обещание стабильности миру. Реформировать, выполнять, преобразовывать – это наш девиз», – заявил Моди.

В истории Индии было «1000 лет порабощения» до 1947 года, когда она окончательно освободилась от колониального владычества Великобритании. Теперь же, по словам премьера, Индию ждут «1000 лет величия».

Последнее, по мнению Моди, будет обеспечено через экономическую и социальную трансформацию благодаря «демографии, демократии и разнообразию».