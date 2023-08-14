Volt наехал на Азербайджан: А нам все равно…

ООО «Volt Azərbaycan» ответило на претензии Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), информацию об этом распространило ООО «Volt Azərbaycan».

«По поводу вчерашней новости сообщаем, что компания Wolt продолжает свою деятельность. Наше приложение активно, и пользователи могут продолжить размещать свои заказы в обычном режиме. Что касается обвинений, выдвинутых АПБА, то Wolt осуществляет свою деятельность без каких-либо нарушений закона, и это подтверждается решением суда.

Информация, распространенная АПБА о выявлении нарушений в деятельности ООО «Volt Azərbaycan», не имеет ничего общего с правдой. К сожалению, АПБА выбрало путь распространения в социальных сетях неполной и недостоверной информации, наносящей ущерб нашей репутации, с целью оказания давления на нашу компанию», — говорится в информации.

Напомним, ранее Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) заявило, что решение о приостановлении деятельности ООО «Volt Azərbaycan» связано с недостатками, обнаруженными при доставке продуктов питания, несоблюдением дезинфекционных работ в транспортных средствах, непрохождением курьерами медицинского освидетельствования.