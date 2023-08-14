В КНДР пообещали дальнейшее наращивание сотрудничества с Россией

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу подчеркнул намерение далее развивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности между Москвой и Пхеньяном. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

Также он заявил, что США с начала года перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, чем ставят ситуацию на грань ядерной войны, и используют события на Украине в качестве предлога для распространения влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Решить проблему корейского полуострова через переговоры невозможно, сейчас только сила удерживает от ядерного конфликта, отметили в Минобороны КНДР.