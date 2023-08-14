Сахиба Гафарова соболезнует

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко и главе Народного собрания Дагестана Зауру Аскендерову в связи со взрывом в Махачкале, унесшим жизни десятков человек. Об этом сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Согласно сообщению, в письме-соболезновании Сахиба Гафарова от своего имени и имени депутатов парламента Азербайджана выражает глубокое соболезнование российским коллегам, а также семьям и близким погибших в этой трагедии. Письмо также содержит пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, пожар и взрыв на станции техобслуживания в Махачкале унесли жизни 35 человек, среди которых трое были детьми. Еще 80 человек пострадали. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа в регионе днем траура.