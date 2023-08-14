В Баку в «Кристалл Холле» прошла церемония открытия чемпионата мира по стрельбе с участием более 1200 стрелков из 101-й страны.

Вступительной речью гостей приветствовал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Далее на арену был вынесен флаг Международной федерации стрельбы (ISSF). Знамя вынесли азербайджанские стрелки, добившиеся успехов на международной арене во главе с чемпионом Европы и участником двух Олимпиад Русланом Луневым.

Затем выступил президент ISSF Лучиано Росси. После чего началась музыкальная программа и театрализованное представление. Гвоздем программы стало выступление знаменитого рэпера Jah Khalib.

Соревнование в Баку крайне важно с точки зрения попадания на Олимпиаду-2024 в Париж. Будет разыграно 48 олимпийских лицензий по четыре в 12 видах программы.

Интересно, что в списке стран-участниц есть и сборная Армении, заявившая шесть спортсменов. Однако армяне на чемпионат мира пока не прибыли.

Соревнования стартуют уже завтра, а завершатся – 31 августа.