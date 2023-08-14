Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 19:39

Центробанк Российской Федерации на внеочередном заседании совета директоров поднял ставку до 12% с 8,5%. Днем раньше отмечался резкий рост курса доллара, который вслед за отметкой в 100 рублей легко достиг 101 рубля. И хотя сначала Центробанк пытался успокоить всех заявлениями, что угрозы финансовой стабильности не существует, к концу дня появились сообщения о созыве внеочередного заседания совета директоров. Эта новость позволила сбить курс до 97,7 рублей за доллар. Никто не сомневался, что последует повышение ставки ЦБ, но размер повышения ожидали в 2-3 процента, а не 4,5. Это говорит о том, что финансовые власти решили действовать наверняка, без полумер. И можно не сомневаться, что побудили их к этому власти политические, для которых оказалось неприемлемым преодоление психологического барьера в 100 рублей за доллар. С таким показателем сложно продавать населению тезис о восстановлении нормальности в экономике вопреки враждебному внешнему давлению.

На ожидании новости из ЦБ доллар на следующий день подешевел даже до 95 рублей, но после сообщения о размере новой ставки стал снова карабкаться вверх, на пике достигая 99 рублей. Из этого следует, что предпринятой меры для стабилизации курса явно недостаточно, и у Центробанка, похоже, нет достаточных рычагов для этого. Так, напрягшая начальство планка в 100 рублей остается в непосредственной близости и может быть вновь преодолена в любой момент. При этом цена за попытку сдерживания заплачена уже немаленькая: 12-процентная ставка ухудшает и без того плачевную ситуацию с доступом кредитных средств и еще больше подмораживает экономическое развитие, в той его части, что не связано с государственными расходами. Шансы укрепления рубля отсутствуют, и это понимают все участники рынка, поскольку в России возник острый дефицит твердой валюты. Установка сверху на экспортные расчеты в рублях и нетвердых валютах сопровождается повышенным спросом именно на твердую валюту при расчетах за импорт. Причем, что важно, ослабление рубля в твердой валюте сопровождается ослаблением его позиций и к нетвердым валютам: вслед за ростом стоимости доллара рос и юань, едва не достигнув планки в 14 рублей.