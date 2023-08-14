Капризный валютный курс наш комментарий
Центробанк Российской Федерации на внеочередном заседании совета директоров поднял ставку до 12% с 8,5%. Днем раньше отмечался резкий рост курса доллара, который вслед за отметкой в 100 рублей легко достиг 101 рубля. И хотя сначала Центробанк пытался успокоить всех заявлениями, что угрозы финансовой стабильности не существует, к концу дня появились сообщения о созыве внеочередного заседания совета директоров. Эта новость позволила сбить курс до 97,7 рублей за доллар.
Никто не сомневался, что последует повышение ставки ЦБ, но размер повышения ожидали в 2-3 процента, а не 4,5. Это говорит о том, что финансовые власти решили действовать наверняка, без полумер. И можно не сомневаться, что побудили их к этому власти политические, для которых оказалось неприемлемым преодоление психологического барьера в 100 рублей за доллар. С таким показателем сложно продавать населению тезис о восстановлении нормальности в экономике вопреки враждебному внешнему давлению.
На ожидании новости из ЦБ доллар на следующий день подешевел даже до 95 рублей, но после сообщения о размере новой ставки стал снова карабкаться вверх, на пике достигая 99 рублей. Из этого следует, что предпринятой меры для стабилизации курса явно недостаточно, и у Центробанка, похоже, нет достаточных рычагов для этого.
Так, напрягшая начальство планка в 100 рублей остается в непосредственной близости и может быть вновь преодолена в любой момент. При этом цена за попытку сдерживания заплачена уже немаленькая: 12-процентная ставка ухудшает и без того плачевную ситуацию с доступом кредитных средств и еще больше подмораживает экономическое развитие, в той его части, что не связано с государственными расходами.
Шансы укрепления рубля отсутствуют, и это понимают все участники рынка, поскольку в России возник острый дефицит твердой валюты. Установка сверху на экспортные расчеты в рублях и нетвердых валютах сопровождается повышенным спросом именно на твердую валюту при расчетах за импорт. Причем, что важно, ослабление рубля в твердой валюте сопровождается ослаблением его позиций и к нетвердым валютам: вслед за ростом стоимости доллара рос и юань, едва не достигнув планки в 14 рублей.
Уровень импорта растет как из-за слабости собственных производственных возможностей для удовлетворения внутреннего спроса, так и при попытке нарастить свое производство: импортные компоненты, технологии и средства производства опять-таки приходится брать за рубежом за твердую валюту.
Одновременно экономика, перед которой стоят чрезвычайные задачи обеспечения военных заказов, накачивается огромным количеством денег, что, вместе с растущим валютным курсом, неизбежно ведет к росту инфляции, росту цен и падению качества жизни. Политическая и экономическая нестабильность подхлестывают и без того беспрецедентный вывод капиталов из страны.
Все это происходит одновременно и весьма некстати перед президентскими выборами, которые состоятся в марте. К ним бы Путину подойти с какими-то победами и знаками стабилизации, а с этим как-то туго, и насколько туго, будет особенно заметно уже осенью.
Не то чтобы череда непрекращающихся провалов приведет к проигрышу на выборах, такая опция в системе отсутствует напрочь, но начальство требует от игры в народное волеизъявление определенной красоты, а ее как раз может не получиться. Точнее, даже так: непонятно, откуда этой красоте взяться. Пример с попыткой укротить валютный курс весьма нагляден.