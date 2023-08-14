Армянское лобби сорвало установку памятника Ататюрка в Чехии

Запрос посольства Турции на установку памятника Мустафе Кемалю Ататюрку в Праге в связи со 100-летием Турецкой Республики был отклонен под давлением армянского лобби. Как передает Ahaber, об этом сообщил посол Турции в Чехии.

Запрос посольства Турции на установку памятника Ататюрку в парке к 100-летию республики в Праге, столице Чехии, был отклонен, а основанием отказа указали события в Османской империи 1915 года.

Посол Турции в Чехии Эгемен Багыш сделал заявление по поводу отклонения просьбы посольства Турции установить статую Ататюрка в парке в Праге. По его словам, решение было принято под влиянием армянского лобби, FETO и РПК.

Однако он добавил, что работа над этим вопросом вместе с чешскими официальными лицами продолжается, и пообещал хорошие новости.

Напомним, что ранее Disney Plus принял решение отказаться от показа сериала «Ататюрк», рассказывающего о жизни отца-основателя современной Турции Мустафы Кемаля. Сериал, посвященный 100-летию Турции, будет преобразован в художественный фильм и показан с 3 ноября исключительно в турецких кинотеатрах. Фильм обошелся киностудии Disney в 8 млн долларов.