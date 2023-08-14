Новая провокация Армении на границе заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе.
Согласно сообщению ведомства, 15 августа, начиная с 18:05, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Шишгая и Гёйсу Басаркечарского района, подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия несколько позиций азербайджанской армии, расположенных в направлении населенного пункта Галакенд Кедабекского района.
По информации Минобороны, подразделениями ВС Азербайджана были приняты ответные меры.