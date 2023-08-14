Санду считает, что российских дипломатов в стране достаточно

Число оставшихся в Молдове сотрудников посольства России достаточно для обеспечения качественных услуг. Как передает телеканал TV Nord, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, комментируя высылку из страны российских дипломатов.

«Я уверена, что количество сотрудников Российской Федерации достаточно для обеспечения качественных услуг. В целом наши отношения с Российской Федерацией резко ухудшились после того, как Россия напала на Украину», — заявила Санду.

Напомним, в понедельник 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдову по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского диппредставительства. Реакция ведомства последовала после появления совместного расследования журналистов портала Insider и Jurnal TV. В нем утверждалось о слежке России в Молдове.