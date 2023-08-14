Украина отказывается вступать в НАТО в обмен на сдачу территорий

Министерство иностранных дел Украины отвергло предложения об обсуждении членства Киева в Североатлантическом альянсе в обмен на территориальные уступки России. Позицию ведомства опубликовал в Facebook представитель МИД Украины Олег Николенко.

Представитель украинского МИД назвал «абсолютно неприемлемыми» разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий.

«Всегда исходили из того, что альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России», – подчеркнул он.

«Зато в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и приобретения ею полноправного членства в НАТО», – добавил Николенко.

Представитель МИД отметил, что Украина настроена на дальнейшее «плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей».

Как сообщалось, руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом альянса в обмен на «отказ» от части своей территории, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.