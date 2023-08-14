МЧС ищет утонувших в море в Баку

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила предварительная информация о том, что в поселке Шувелян Хазарского района города Баку (неконтролируемая территория, примерно в 2 км от ближайшей водно-спасательной станции) утонули в море 4 человека.

Министерство сообщает, что к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасанию на водах МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.