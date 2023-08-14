Ниджат Абасов удачно сыграл в первой партии четвертьфинала Кубка мира в Баку

Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку началась четвертьфинальная стадия.

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов в первой партии играл черными фигурами с соперником из Индии Сантошем Гуджрати Видитом. Партия завершилась вничью.

Завтра состоится ответный поединок, в котором уже у Ниджата будет преимущество белого цвета.

В других партиях сильнейший шахматист мирового рейтинга Магнус Карлсен обыграл черными Доммараджу Гукеша из Индии. А в противоборстве двух индийских шахматистов Арджун Эригаиси также черными одолел Рамешбабу Прагнанандху.

Партия между американцами Лейньером Домингес Пересом и Фабиано Каруаной завершилась вничью.

Стоит сказать, что у Ниджата Абасова самый низкий рейтинг среди четвертьфиналистов - 2632. Рейтинг его соперника – 2719.

Напомним, ранее он поочередно прошел зимбабвийца Макото Родвелла, француза Лорана Фрессине, нидерландца Аниша Гири, россиянина Петра Свидлера и Салеха Салема из ОАЭ.

Победитель пары Видит – Абасов в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Гукеш – Карлсен.