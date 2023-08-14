Нарышкин призывает россиян не ездить в Европу из-за «извращений»
Современная Европа не может быть привлекательной для «здорового человека», заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на московской конференции по международной безопасности.
«Здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу — такое количество разного рода извращений там расплодилось», — сказал он.
Нарышкин предостерег россиян от поездок в европейские страны, поскольку, по его мнению, там им грозит опасность.
«Человек создан по образу и подобию божьему, а западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами», — отметил Нарышкин.