Нарышкин призывает россиян не ездить в Европу из-за «извращений»

Современная Европа не может быть привлекательной для «здорового человека», заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на московской конференции по международной безопасности.

«Здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу — такое количество разного рода извращений там расплодилось», — сказал он.

Нарышкин предостерег россиян от поездок в европейские страны, поскольку, по его мнению, там им грозит опасность.

«Человек создан по образу и подобию божьему, а западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами», — отметил Нарышкин.