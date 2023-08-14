В России призвали искать альтернативу «Верхнему Ларсу»

Водителей как грузового, так и легкового транспорта предупредили о возможном снижении пропускной способности таможенного пункта «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе с 17 по 26 августа из-за реконструкции. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы РФ.

«В МАПП «Верхний Ларс» с 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России. Данные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта», — говорится в тексте.

В ведомстве порекомендовали рассмотреть альтернативные маршруты, а также планировать дату и время пересечения границы с учетом проведения работ и напомнили, что на границе с Азербайджаном функционируют три международных автомобильных пункта пропуска Дагестанской таможни: Яраг-Казмаляр, Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя.

Напомним, КПП «Верхний Ларс» после объявления в России мобилизации в сентябре 2022 года стал одним из главных направлений для выезда россиян из страны. Тогда в направлении Грузии образовалась многокилометровая пробка.