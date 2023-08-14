Омбудсмен об очередном массовом захоронении в Шуше

Сегодня в освобожденном от оккупации городе Шуша Азербайджана было обнаружено очередное массовое захоронение. В результате раскопок были обнаружены черепа, принадлежащие 17 людям, из которых 11 целых и 6 в виде частей скелета. Об этом говорится в заявлении офиса омбудсмена Азербайджана.

«Одним из страшных фактов о братской могиле, обнаруженной в канализационном колодце Шушинской тюрьмы, является обнаружение гвоздей в животе останков 6 человек, что свидетельствует о том, что эти люди подвергались таким пыткам. При этом в ходе предварительного осмотра останков было установлено, что на телах указанных лиц имелись следы от пуль, наносились различные удары тупыми предметами, применялись режущие и колющие орудия, а также что их головы были захоронены отдельно от тел.

Следует отметить, что в период армянской оккупации азербайджанские пленные и заложники содержались, подвергались пыткам и бесчеловечному обращению на территории Шушинской тюрьмы, что подтверждается показаниями различных свидетелей. Ранее в июне также были обнаружены человеческие останки на территории Шушинской тюрьмы.

Эти факты являются еще одним проявлением проводимой Арменией политики ненависти к азербайджанцам, беспощадного обращения с пленными и заложниками. К сожалению, в результате отсутствия давления на международном уровне и сохраняющейся на протяжении многих лет безнаказанности Армения с легкостью продолжает свою противоправную деятельность, и, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от своих ужасных действий, в настоящее время пытается выдвинуть ложные обвинения, обращаясь к различным кругам.

В общей сложности, на наших освобожденных территориях было обнаружено множество массовых захоронений и найдено около 500 человеческих останков. Армянская сторона отказывается предоставлять информацию о местах массовых захоронений. Несмотря на это в настоящее время продолжается работа по обнаружению новых мест массовых захоронений и проведению соответствующей экспертизы в целях установления судьбы почти 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой карабахской войны.

Как азербайджанский омбудсмен, я неоднократно обращалась к международным организациям с вопросом о судьбе наших погибших соотечественников и просила оказать поддержку нашей стране, чтобы положить конец страданиям семей этих лиц.

Исходя из вышеизложенного, я призываю международные организации решительно отреагировать на такие обнаруженные факты, предпринять необходимые меры для предотвращения повторных преступлений на почве ненависти, а также призываю Армению предоставить информацию о судьбе погибших азербайджанцев и раскрыть места массовых захоронений», — говорится в заявлении.